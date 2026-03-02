Эффективность контроля за такси повысят в Орловской области

Соответствующее изменение внесут в региональный закон.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 5 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области». Он был разработан в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2025 года № 580-ФЗ, который внес изменения в правила организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации.

«Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Орловской области дополняются правом устанавливать порядок определения общего количества транспортных средств, сведения о которых могут быть внесены в региональный реестр легковых такси, а также порядок учета и рассмотрения уведомлений о внесении таких сведений», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета.

«Таким образом, проект закона направлен на совершенствование правоотношений в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области, а также на повышение эффективности государственного контроля в указанной сфере. В законопроекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее статьей 6 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области» казенное учреждение «Орелтранссигнал» было наделено полномочиями в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Оно получило право на ведение региональных реестров посредством внесения сведений в Федеральную государственную информационную систему такси (ФГИС ТАКСИ).

В результате в Орловской области за период с 1 сентября 2023 года по 1 апреля 2025 года было внесено 2875 записей в реестр легковых такси, а общее число записей превысило 3,7 тысячи. За тот же период времени было внесено 590 записей в реестр перевозчиков, а общее число записей превысило 800. «Орелтранссигналу» также делегировано предоставление права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси, и за период с 1 сентября 2023 года по 1 апреля 2025 года в региональный реестр было внесено семь служб заказа легкового такси.

ИА “Орелград”