Под Орлом чиновники пытались обойти закон при выдаче земли

Орловское УФАС выдало предупреждение администрации Корсаковского района.

Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС России, предупреждение выдано по мотивам проведенной проверки. Антимонопольщики выявили признаки нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции в действиях администрации Корсаковского района. Речь идет о процедуре предоставления гражданам земли, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства.

Муниципальные власти действительно имеют такое право. Но процедура регламентирована, в том числе региональным законом. Нормирована и площадь такой земли, которую можно выдавать простым гражданам. Орловское УФАС выяснило, что районная администрация на основании заявлений граждан без проведения торгов заключила договоры аренды земель, находящихся в государственной собственности. Предоставлены они для ведения личного подсобного хозяйства.

«Размеры земельных участков под ведение личного подсобного хозяйства превышали законодательно установленный предельный размер, – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. – Такие действия администрации направлены на обход установленной законом процедуры предоставления земельного участка в аренду, ущемляют публичные интересы и нарушают законодательно установленный запрет необоснованного ограничения конкуренции».

Более того, по мнению антимонопольного органа, «предоставление земельных участков гражданам для ведения личного подсобного хозяйства носило притворный характер, так как фактически земельный участок использовался не в личных целях, а в предпринимательской сельскохозяйственной деятельности». У местных чиновников, которых заподозрили в возможном ограничении конкуренции, есть время на исправление. Администрации выдано предупреждение со сроком исполнения до 24 мая 2026 года. Если оно не будет исполнено в установленный срок, в отношении районной администрации будет возбуждено антимонопольное дело.

«Согласно части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции органам местного самоуправления запрещается осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)», – добавили в Орловском УФАС.

ИА “Орелград”