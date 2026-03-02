Экипаж мусоровоса во Мценском районе провел 8 часов в снежном плену из-за отсутствия противогололедной обработки

ООО «УК «Зеленая роща» информирует о нештатной ситуации, произошедшей 28 февраля в Тельченском сельском поселении Мценского района.

Мусоровоз направлялся по стандартному графику для вывоза ТКО. Однако при движении по маршруту в районе села Тельчье и деревни Брагино техника столкнулась с серьезными препятствиями: дороги имели естественный подъем, были сужены из-за снежных валов и не были обработаны противогололедными материалами. Несмотря на наличие цепей противоскольжения, автомобиль застрял, и самостоятельная эвакуация оказалась невозможна.

Экипаж неоднократно предпринимал попытки привлечь тяжелую технику для вызволения мусоровоза. К сожалению, оперативное взаимодействие с дежурными службами района не привело к быстрому решению проблемы: обращения в ЕДДС и по номеру 112 не дали немедленного практического результата. Лишь глубокой ночью, благодаря помощи местных жителей и двум тракторам, удалось извлечь застрявшую машину.

В вечернее время на место происшествия прибыл директор ООО «УК «Зеленая роща», чтобы лично оценить обстановку и проконтролировать ход эвакуационных работ. Им было зафиксировано фактическое отсутствие расчищенных подъездных путей к контейнерной площадке, наличие колеи глубиной до 70 сантиметров, а также отсутствие следов противогололедной обработки.

После 8 часов простоя данной единицы техники региональный оператор был вынужден констатировать сбой в графике обслуживания контейнерных площадок, которые должен был посетить этот рейс.

В ООО «УК «Зеленая роща» отмечают, что своевременная расчистка и обработка дорог к местам накопления отходов является необходимым условием для безаварийной работы и соблюдения графика вывоза. Необходимо более тесное и оперативное взаимодействие с муниципальными и экстренными службами в будущем, чтобы минимизировать риски для водителей и не допустить образования стихийных свалок.