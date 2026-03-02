Орловским чиновникам посоветовали обеспечить «работу с собаками»

Целый ряд рекомендация дали депутаты Орловского облсовета.

Как уже рассказывал «Орелград», на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов был поднят вопрос об обращении с бродячими животными. «У нас есть защитники животных, которые пролоббировали вопросы вот такого отношения к собакам», – прокомментировала ситуацию омбудсмен Наталия Балашова. Прокурор Орловской области Алексей Тимошин сообщил, что был подан иск к администрации города Орла о том, чтобы открыть муниципальный приют для животных.

Попутно депутаты облсовета утвердили результаты мониторинга правоприменения Закона от 30 декабря 2022 года № 2857-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев…». В рамках данного закона из областного бюджета муниципалитетам выделяют деньги на отлов собак, а власти на местах отвечают за организацию такой работы.

По результатам обсуждения региональные парламентарии рекомендовали органам местного самоуправления обеспечить в полном объеме исполнение указанного закона. Управлению ветеринарии Орловской области было рекомендовано обеспечить контроль за органами местного самоуправления в сфере деятельности по обращению с животными без владельцев, а также «принять необходимые меры, направленные на обеспечение открытия приюта для животных».

В отчете о результатах мониторинга сказано, что по состоянию на 13 октября 2025 года бюджетам муниципальных образований Орловской области было выделено 18,697 миллиона рублей, и неиспользованный остаток субвенции на ту же дату составлял 6,103 миллиона рублей. Проведенный депутатами анализ данных показал, что с 1 января 2023 года, после передачи полномочий муниципальным образованиям, количество отловленных бродячих животных увеличилось.

Так, в 2019 году было отловлено 925 животных без владельцев, в 2020 году – 745, в 2021 году – 822, в 2022 году – 941, в 2023 году – 999, в 2024 году – 1030 голов. К середине октября 2025 года в регионе было отловлено 1250 бродячих собак. Ситуацию внимательно отслеживает управление ветеринарии Орловской области, при котором действует специально созданная рабочая группа. К числу ее задач отнесен контроль за отловом животных в муниципалитетах.

Примечательно, что отлов собак в Орловской области был доверен компаниям «ЭкоСервис» из Белгорода и «МиЛена» из Курской области, а также ИП Ульшину из Липецкой области. Указанные «охотники» заключили с муниципальными образованиями Орловской области 27 договоров на оказание услуг по отлову животных без владельцев.

