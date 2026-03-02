Клычков сделал замечание депутату Госдумы

Губернатор Орловской области заявил, что с уважением относится к федеральным решениям, но …

В ходе совещания в администрации региона 2 марта был поднят вопрос дефицита кадров в сфере образования. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко проинформировала, что сейчас работают над законопроектом, который предоставляет возможность обеспечивать жильем учителей.

«И, готовя документы, мы столкнулись с вопросом, а сколько кадров нужно? Потребность в педагогических работниках какая? И сколько из них вообще нуждается в жилье?».

Руководитель департамента образования Татьяна Патова проинформировала, что на начало учебного года было 167 вакансий в общеобразовательных организациях Орловской области. На сегодняшний день, конечно, они закрыты путем совмещения. По нуждаемости в жилье мониторинг департаментом не ведется. Но если говорить о программе «Земский учитель», то практически самой главной составляющей при переезде является наличие или отсутствие жилья.

«Я с просьбой: когда будете законопроект рассматривать, учитывать возможности регионов, – обратился к Пилипенко губернатор Андрей Клычков. – Будет принят закон, что должны будем 167 квартир найти завтра. И вот это важный момент. С большим уважением относимся к федеральным решениям, но нам желательно, чтобы они соотносились с нашими возможностями».

ИА “Орелград”