В Орле пройдет выставка-ярмарка цветов

Муниципальные власти отвели под нее 17 площадок.

Информационное сообщение об организации специализированной тематической ярмарки-выставки весенних цветов «Весеннее настроение» опубликовало управление экономического развития администрации города Орла. Ведомство информирует, что ярмарка будет работать в период с 5 по 8 марта 2026 года по 17-ти адресам. Так, в Советском районе организуют три площадки: ул. Октябрьская, в районе дома № 27; пересечение улиц 60-летия Октября и М. Горького; ул. Октябрьская, в районе дома № 120.

В Заводском районе будет работать четыре площадки по адресам: ул. Комсомольская, в районе дома № 238; ул. Комсомольская, в районе дома № 78; ул. Комсомольская, в районе дома № 66; ул. Комсомольская, в районе домов № 106 и № 117. Железнодорожный район: пл. Мира, в районе дома № 3; ул. Пушкина в районе д. № 20; ул. Московская в районе д. 58; ул. Герцена в районе д. № 2.

В Северном районе расположится наибольшее количество площадок – шесть: ул. Металлургов, в районе дома № 15; Московское шоссе, в районе дома № 113б; ул. Космонавтов, в районе дома № 5; ул. Раздольная, в районе дома № 86; ул. Металлургов, в районе домов № 10 и № 16; ул. Металлургов, в районе домов № 20 и № 24. По данным мэрии, ярмарка-выставка будет работать ежедневно с 8.00 до 19.00 часов.

Принять в ней участие могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые. Размещение участников ярмарки-выставки предусмотрено на платной основе. Размер платы установлен мэрией: 2600 рублей – за один день размещения торговой палатки, прилавка и иных специальных легковозводимых сборно-разборных конструкций; 4500 рублей – за один день размещения передвижного средства развозной и разносной торговли, то есть автомобиля.

«Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: живые цветы (срез); комнатные растения в горшках; сувенирная продукция. Продажа товаров и оказание услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все реализуемые товары, оказываемые услуги должны отвечать требованиям, подтверждающим их качество и безопасность», – говорится в сообщении управления экономического развития администрации города Орла.

ИА “Орелград”