Мценский район обошелся без убийств

Начальник МО МВД России «Мценский» отчитался о работе.

Подполковник полиции Александр Кабацков представил на заседании Мценского районного Совета народных депутатов отчет о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Мценский» за 2025 год. Напомним, ранее он отчитался перед депутатами города Мценска. «Свою работу мы строили на плановой основе, с учетом требований основополагающих документов МВД России, УМВД России по Орловской области, собственными управленческими решениями», – сообщил Кабацков районным парламентариям.

Из отчета следует, что на территории Мценского района в прошлом году было зарегистрировано 88 преступлений. При этом среди них не было убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и разбойных нападений. Четверть всех зарегистрированных преступлений составили кражи чужого имущества, но их количество по сравнению с предыдущим годом немного сократилось. Особое внимание уделялось выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На учет в минувшем году было поставлено 21 преступление данной категории, из незаконного оборота изъято 860 грамм наркотических веществ.

«В течение 2025 года на территории Мценского района выявлено пять фактов причинения побоев и других телесных повреждений, четыре факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, – следует из отчета. – Несовершеннолетними на территории Мценского района совершено одно преступление. За совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в ПДН состоят 28 несовершеннолетних, а также 49 родителей, уклоняющихся от воспитания детей».

В результате профилактической работы сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в прошлом году было выявлено 255 административных правонарушений. Докладчик отметил и то, что в прошлом году на территории Мценского района проводились мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки на улицах и в других общественных местах. Анализ оперативной обстановки показал, что в общественных местах Мценского района было совершено три преступления, на улицах – 16 преступлений.

В районе сформирована народная дружина в количестве 14 человек. В прошлом году местные дружинники 60 раз выходили на охрану общественного порядка совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Дружинники помогли полиции пресечь шесть административных правонарушений.

ИА “Орелград”