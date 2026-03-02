Школьный спортзал под Орлом пустили с молотка

Власти Орловского муниципального округа отчитались об итогах приватизации.

Администрация Орловского муниципального округа представила отчет о реализации программы приватизации муниципального имущества на 2025 год. Документ был направлен депутатам окружного Совета. Из отчета следует, что всего в план приватизации в минувшем году было включено семь объектов. Приватизированы на данный момент пять из них. Их пустили с молотка – муниципальное имущество продавалось на аукционах, проведенных на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ».

Общие доходы окружного бюджета от реализации муниципального имущества за 2025 год составили 415,8 тысячи рублей. В частности, за 80,8 тысячи рублей был продан спортивный зал Масловской основной общеобразовательной школы. С молотка его пустили вместе с котельной и земельным участком, находящимся под указанными объектами недвижимого имущества.

В селе Сабурово за 134,1 тысячи рублей было продано муниципальное помещение. В деревне Становое с молотка ушло здание пожарного депо вместе с земельным участком под ним. Выручка за данный лот составила 61,6 тысячи рублей. Кроме того, окружную казну пополнили средства, вырученные от реализации двух муниципальных помещений в селе Моховица. Одно из них ушло с молотка за 30,8 тысячи рублей, другое – за 105,8 тысячи рублей.

Тем временем АО «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга по поручению правительства Орловской области выставило на продажу по минимально допустимой цене имущественный комплекс, расположенный в городе Ливны. Он находится в собственности региона. Это будут торги в электронной форме, открытые по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Подавать предложения можно до 20 апреля 2026 года.

Речь идет о комплексе, расположенном на станции Ливны-1, на улице Баженова. Как уже рассказывал «Орелград», в рамках программы приватизации с молотка будут пущены пристанционные склады, весовая, сторожевая и земельные участки под ними. Минимально допустимая цена продажи всего лота составляет 468 613 рублей. Данный комплекс выставлялся на торги в сентябре и ноябре 2025 года, а также в январе 2026 года. Но все они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИА “Орелград”