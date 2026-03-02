Орловцам напомнили про прекращение движения на Октябрьской улице

2.3.2026 | 17:21 Новости, Транспорт

Сегодня стартовал капремонт канализационных колодцев на пересечении с улицей Тургенева.

Фото: администрация Орла

Необходимость реконструкции выявили после аварии на коллекторе в ноябре прошлого года. Специалистами обнаружено разрушение железобетонных конструкций из‑за газовой коррозии. Сейчас демонтируют колодцы, устанавливают пластиковые трубы системы «Спиролайн», бетонируют пазухи. Далее смонтируют новые плиты перекрытия, выполнят двустороннюю изоляцию для защиты от агрессивной среды. Трудится бригада из специалистов «Орелводоканала», задействованы девять единиц техники.

Работы на двух ключевых колодцах на перекрестке Октябрьской и Тургенева планируют завершить к пятнице, 6 марта.

Движение транспорта временно перекрыто. Также изменены маршруты общественного транспорта на период ремонта, напомнили в администрации Орла.

 


