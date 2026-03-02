О борьбе с киберпреступностью рассказали окружным депутатам

Это явление было названо бичом современной правоохранительной системы.

Отчет начальника ОМВД России «Орловский» Александра Блохова о результатах оперативно-служебной деятельности за 2025 год заслушали депутаты Орловского окружного Совета. В своем решении парламентарии отметили, что «комплекс профилактических, оперативно-розыскных и следственных мероприятий по обеспечению и защите законных прав и интересов граждан, профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, пресечению административных правонарушений, обеспечению надлежащего правопорядка в общественных местах… позволил в 2025 году достичь положительных результатов по ряду направлений деятельности отдела».

Начальник ОМВД «Орловский» подчеркнул, что в 2025 году оперативно-служебная деятельность велась в условиях повышенных рисков совершения террористических актов с использованием БПЛА. По фактам атак беспилотников за год было возбуждено 12 уголовных дел, по факту фиктивной угрозы минирования мест массового пребывания граждан возбуждено одно уголовное дело. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось с 593 в 2024 году до 519 в 2025 году. Отмечено снижение числа зарегистрированных убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей.

Самым распространенным преступлением в округе по-прежнему остаются мошенничества и кражи. Их удельный вес в общем массиве преступности составил 54,5 процента. Причем количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, остается на высоком уровне – в 2025 году их было зарегистрировано 266 преступлений.

«Киберпреступность – это настоящий бич сегодняшней правоохранительной системы, – подчеркнул в своем докладе Александр Блохов. – Такие преступления сложно раскрывать и еще сложнее – возместить материальный ущерб. Нами в настоящее время нарабатывается практика выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории. Важнейшим элементом борьбы с компьютерной преступностью являются меры предупреждения, в первую очередь, разъяснительная работа с населением».

По его словам, для информирования населения о «недопущении совершения в отношении них преступлений» в прошлом году было размещено 27 публикаций в печатных СМИ, по телевидению показано три сюжета, в интернете опубликовано три материала. Населению полиция активно раздавала памятки по вопросам профилактики наиболее распространенных видов преступлений.

ИА «Орелград»