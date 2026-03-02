С орловца взыскали «страховку» за помощь потерпевшему

Страховая компания потребовала взыскать потраченные ей деньги с виновника ДТП.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области взыскал с виновника дорожно-транспортного происшествия сумму ущерба в порядке регресса. Пресс-служба суда раскрыла некоторые подробности данного процесса. Сообщается, что иск подала страховая компания «Ингосстрах». В качестве ответчика выступил местный житель, по вине которого ранее произошло дорожно-транспортное происшествие.

«В обоснование исковых требований указано, что ответчик нарушил Правила дорожного движения Российской Федерации, не учел дорожные условия и особенность транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем потерпевшего, что впоследствии привело к дорожно-транспортному происшествию. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью», – указали в пресс-службе суда.

Страховщики в своем иске отметили важный факт: виновник ДТП после происшествия отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, хотя инспектор Госавтоинспекции официально предлагал ему это сделать. Отказ привел к тому, что водителя автоматически признали пьяным за рулем и завели на него административное дело по соответствующей статье.

Затем он был привлечен к уголовной ответственности и осужден по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянении, нарушившего Правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дорожно-транспортное происшествие было признано страховым случаем. Потерпевший получил страховую выплату за поврежденный автомобиль и страховое возмещение за причинение вреда его здоровью. Потраченные на это деньги страховая компания в суде потребовала взыскать с виновника ДТП, посчитав, что она фактически понесла убытки по его вине.

Суд изучил представленные материалы в порядке заочного производства и пришел к выводу о том, что «именно противоправные действия водителя явились причиной дорожно-транспортного происшествия, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Поэтому суд решил, что виновник ДТП должен нести ответственность за причиненный ущерб. Исковые требования о взыскании с ответчика суммы ущерба в порядке суброгации и расходов по уплате государственной пошлине были удовлетворены, но решение в законную силу еще не вступило, отметили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»