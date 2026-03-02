Облсовет утвердил схему одномандатных избирательных округов

Она была разработана Избирательной комиссией Орловской области.

Депутаты Орловского облсовета на своем прошедшем заседании утвердили схему одномандатных избирательных округов. Она была разработана Избирательной комиссией Орловской области в преддверии выборов в региональный парламент. Документ депутатам презентовала председатель облизбиркома Лилия Пиняева, ранее он был рассмотрен на заседании профильного комитета. Лилия Пиняева сообщила, что схема основана на актуальных данных о численности избирателей, с учетом требований закона о равном представительстве.

«По состоянию на 1 января 2026 года в области насчитывается 589 888 избирателей, что на 4,5 тысячи меньше, чем в июле прошлого года, когда готовилась предыдущая версия схемы, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – Средняя норма представительства на один округ теперь составляет 23 595 человек, при этом закон допускает отклонения до 10 процентов, а для округов, объединяющих несколько муниципальных образований, — до 20 процентов.

Например, одномандатный избирательный округ № 21 утвержден в границах Должанского, Колпнянского и Малоархангельского района, включая Луковский и Первомайский сельсоветы. Количество избирателей на его территории: 19 606 человек. А на территории одномандатного избирательного округа № 22 насчитывается 25 044 избирателя, он образован в границах Дмитровского и Кромского районов.

Тему выборов подняла в своем докладе и уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова, выступившая в региональном парламенте с отчетным докладом. Она сообщила, что во время подготовки и проведения избирательных кампаний в 2025 году региональным уполномоченным проводился мониторинг соблюдения избирательного права граждан. Было организовано сотрудничество с Избирательной комиссией и Общественной палатой Орловской области.

В 2025 году в регионе проходили выборы муниципального уровня. Так, в период с 12 по 14 сентября состоялось голосование на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Оно прошло на 141 избирательном участке, в том числе на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей. Особое внимание в период избирательной кампании организаторы уделили мерам по обеспечению безопасности в местах проведения выборов.

«При проведении выборной кампании в 2025 году на территории города Орла права граждан были соблюдены, процесс был организован в соответствии с требованиями законодательства, – говорится в докладе омбудсмена. – В избирательные комиссии поступило 10 обращений: по 7 обращениям нарушений избирательного законодательства не установлено; по 2 обращениям в территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла относительно незаконной агитации направлена информация в правоохранительные органы».

По одному обращению решением участковой избирательной комиссии был установлен факт нарушения избирательного законодательства в действиях члена участковой избирательной комиссии при проведении голосования вне помещения для голосования. Вместе с тем он «не привел к искажению действительной воли избирателей, голосовавших вне помещения для голосования». По всем обращениям были проведены проверки, по результатам которых установлено, что «допущенные нарушения не оказали влияния на волеизъявление граждан». Жалобы на нарушения избирательного законодательства в адрес уполномоченного по правам человека в Орловской области не поступали.

ИА “Орелград”