Орловцам объяснили, почему дешевеет сахар

Эксперты реготделения Банка России проанализировали ситуацию на потребительском рынке.

Как уже рассказывал «Орелград», цены в Орловской области в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,41 процента по отношению к декабрю 2025 года. Годовая инфляция также выросла и составила 5,88 процента, но это ниже, чем в целом по стране (6 процентов). Анализ ценовой ситуации провели специалисты Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

«Заметнее всего выросли цены на услуги, – сообщает регулятор. – Например, подорожал отдых в санаториях и пансионатах. Компании лечебно-оздоровительного профиля перенесли в цены возросшие затраты на обслуживание помещений, закупку продуктов, предметов обихода и заработную плату сотрудникам. Дороже также стали стоить и билеты в кинотеатр. Сказалось увеличение издержек: рост затрат на обслуживание оборудования, аренду и содержание помещений. Высокий спрос позволил кинотеатрам перенести эти расходы в цены».

Цены на продукты питания в среднем подорожали на 1,55 процента. Здесь, в первую очередь, сказалось сезонное повышение стоимости плодоовощной продукции. Запасы прошлогоднего урожая постепенно сокращаются, а до нового урожая еще далеко. Но регулятор отметил такой факт: в Орловской области уже четвертый месяц подряд дешевеет сахар.

На внутреннем рынке снизились цены на него из-за высоких запасов, а также хорошего сбора сахарной свеклы в стране, считают в реготделении Банка России. По данным Орелстата, в декабре 2025 года стоимость сахара-песка в регионе была на 5,2 процента ниже, чем годом ранее. В настоящий момент, по данным мониторинга розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, минимальная цена сахара-песка в орловских магазинах варьируется от 54,4 до 64,59 рубля за один килограмм.

Что касается группы непродовольственных товаров, то в январе текущего года они подорожали всего на 0,62 процента, значительно уступив по темпам роста цен услугам и продуктам питания. «И хотя такие изделия, как, например, шерстяные ткани, подорожали из-за роста затрат на сырье, логистику и зарплаты, некоторые товары, наоборот, подешевели. Так из-за сезонного снижения спроса стали меньше стоить меховые изделия», – пояснили в реготделении Банка России.

ИА «Орелград»