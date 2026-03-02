Обращение о несогласии с запретом мессенджеров и VPN оказалось фейком

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области выступил с официальным комментарием.

Юрий Власов сообщил, что в социальных сетях и на электронные почты ряда информационных изданий региона пришло «Обращение к трудящимся». Якобы от имени Федерации профсоюзов и за подписью руководителя. В документе выражалось несогласие с решением властей о запрете ряда мессенджеров и использования VPN. Юрий Власов подчеркнул, что данная информация — фейк.

«Никаких обращений и заявлений по этому поводу Федерация профсоюзов Орловской области не выпускала!» – указано в официальном письме.

Отметим, в России пользователи лишились «Вайбера», потом перестал работать «Ватсап». Теперь идет процесс замедления «Теграма». Параллельно активно продвигается первый национальный мессенджер МАХ.

ИА “Орелград”