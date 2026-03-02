В Орле объяснили, как безопасно купить жилье с рук

Полезные рекомендации подготовило Управление Росреестра по Орловской области.

Покупка жилья на вторичном рынке в Орловской области остается одной из самых востребованных сделок с недвижимостью. За 2025 год в регионе было зарегистрировано более 12 тысяч сделок купли-продажи такой недвижимости, а в 2026 году прошли регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) уже 1347 таких сделок. Такие данные обнародовала пресс-служба регионального Управления Росреестра.

Ранее Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО сообщало, что в 2025 году орловцы заключили 2475 ипотечных договоров на 7,4 миллиарда рублей для покупки жилья с рук. Одной из причин повышенного спроса на вторичное жилье, по оценке регулятора, является изменение условий льготных ипотечных программ. С 1 апреля 2025 года можно взять «Семейную ипотеку» под 6 процентов на покупку квартир в тех городах и населенных пунктах, где нет новостроек.

В свою очередь Управление Росреестра по Орловской области разъяснило, как защитить свои интересы и минимизации риски при приобретении жилья на вторичном рынке. Первым делом специалисты советуют внимательно изучить историю планируемой к покупке недвижимости. Для этого нужно запросить актуальную выписку из ЕГРН (она поможет убедиться, что продавец квартиры является ее законным собственником), запросить расширенную информацию о людях, зарегистрированных в квартире, проверить, не ведется ли в отношении продавца процедура банкротства или исполнительное производство. Все это можно сделать на ведомственных сервисах различных государственных служб.

«Если сделка совершается по нотариальной доверенности, важно проверить ее подлинность, не отменена ли она. Это можно сделать на сайте Федеральной нотариальной палаты, – рекомендуют в Управлении Росреестра. – Если недвижимость приобретена в браке, при продаже необходимо нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на сделку. Будет не лишним проверить сведения об использовании материнского капитала. Если жилье приобреталось с его использованием, то родители обязаны были наделить детей долями в праве на квартиру. Кроме того, дополнительно можно запросить у продавца справку о психическом здоровье».

