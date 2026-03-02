Запрет на продажу алкоголя 1 июня не заработал бы в 2026 году

В действие его планировалось ввести только с 1 сентября текущего года.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статьи 4 и 4.1 Закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Напомним, он был разработан на основании обращения уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского.

Закон предлагалось дополнить абзацем следующего содержания: «На территории Орловской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 10 часов до 21 часа по местному времени в Международный день защиты детей (1 июня), за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, если иное не установлено настоящим Законом».

Однако депутаты отправили законопроект на доработку, в том числе из-за того, что запрет распространялся бы только на магазины, но не на предприятия общепита. Впрочем, в предложенной редакции поправки в закон все равно не заработали бы в этом году, поскольку закон в обновленной редакции должен был вступить в силу только с 1 сентября 2026 года. Получается, что 1 июня в этом году осталось бы «алкогольным». Впрочем, время на доработку у инициаторов еще есть.

Напомним мотивацию. Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечено: по итогам проведенной Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в Орловской области было установлено, что одной из главных проблем социального сиротства является наличие у родителей различного вида зависимостей, в том числе алкогольной. А одним из инструментов воздействия на потребление алкоголя было названо законодательное регулирование продажи алкогольной продукции.

«При этом большую роль в снижении употребления играют ограничительные меры (ограничение места и времени продажи алкоголя), – следует из пояснительной записки. – День защиты детей традиционно связан с проведением детских мероприятий, праздников, других активностей. В связи с чем ограничение продажи алкоголя в этот день будет направлено на предотвращение его употребления в местах массового скопления детей, а также на формирование у молодежи негативного отношения к спиртным напиткам».

Кроме того, данная мера, по мнению инициаторов, позволит обратить внимание взрослого населения на проблему детского социального сиротства, вызванного в том числе и алкогольной зависимостью родителей. Аналогичная норма действует в ряде регионов России. Например, она уже много лет применяется в соседней Брянской области. Действуют такие ограничения также в Белгородской, Воронежской, Курской, Рязанской, Смоленской и других областях.

