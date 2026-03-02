Орловские налоговики направили должникам 30 тысяч сообщений

Сообщения были разосланы в рамках новой процедуры взыскания задолженности.

Руководитель Управления ФНС России по Орловской области Ирина Емельянова провела совещание, участники которого обсудили прогнозные показатели работы за первый квартал текущего года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в целом по итогам первого квартала в регионе ожидается положительная динамика роста поступлений налогов во все уровни бюджета. Но Ирина Емельянова призвала усилить работу по поиску резервных источников пополнения бюджета.

«Одним из таких источников является работа с задолженность по налоговым платежам, – уточнили в пресс-службе УФНС. – По состоянию на 1 января 2026 года сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц уменьшилась на 38,8 миллиона рублей. Начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц Надежда Смородинова напомнила, что с 1 ноября прошлого года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц».

До 1 ноября прошлого года задолженность могла быть взыскана только на основании судебного приказа. Теперь она взыскивается как в судебном, так и во внесудебном порядке, а тип и характер процедуры зависят оттого, согласился налогоплательщик с озвученной ему суммой долга или нет. Дело в том, что внесудебный порядок применим только к той задолженности, которую должник не оспаривает. Поскольку к любому новшеству надо привыкать, государство предусмотрело переходный период.

Он предусматривает предварительное направление всем физическим лицам, имеющим задолженность, специального информационного сообщения. В налоговой службе пояснили, что направление такого сообщения сопровождается автоматическим приостановлением взыскания задолженности на 30 дней. Такой срок дается физическому лицу, чтобы он определился со своей позицией относительно суммы долга. Если он с ней не согласен, то налоговики переходят к судебному порядку взыскания.

«Налоговым органом региона направлено более 30 тысяч информационных сообщений должникам, – сообщили в пресс-службе УФНС. – В случае отсутствия возражений по сумме долга со стороны налогоплательщика взыскание производится с банковских счетов граждан без обращения в суд. Если у должника отсутствуют банковские счета, либо на них недостаточно средств, налоговый орган вправе обратиться в службу судебных приставов за взысканием долга за счет иного имущества».

ИА «Орелград»