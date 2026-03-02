Житель Орла прописал в своей квартире 191 иностранца

«Резиновая» квартира была выявлена на территории Советского района.

Житель города Орла получил обвинительный приговор за массовую незаконную регистрацию иностранных граждан и покушение на кражу. Сразу два уголовных дела, причем одно из них с множеством эпизодов преступной деятельности, рассмотрел Советский районный суд города Орла. В первом случае орловца признали виновным в совершении десятков однотипных преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ, во втором – по статье 158 Уголовного кодекса РФ.

Как пояснили в пресс-службе Советского районного суда, подсудимый является гражданином Российской Федерации. В Орле у него имеется собственное жилье. Суд установил, что в период с 29 февраля 2024 года по 19 мая 2025 года домовладелец сумел фиктивно поставить на учет в своей квартире 191 иностранного гражданина – по месту пребывания в Российской Федерации. В реальности он не предоставлял иностранцам свое жилье и достоверно знал, что по месту пребывания они проживать не будут.

«Указанными незаконными действиями подсудимый лишил Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации, возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением по территории Российской Федерации», – пояснили в пресс-службе суда.

Второе уголовное дело касалось покушения на кражу товарно-материальных ценностей – было установлено, что подсудимый пытался украсть товары на общую сумму 6 999 рублей 90 копеек в торговом доме «Перекресток». По совокупности преступлений суд наказал его штрафом в размере 400 тысяч рублей. Но затем наказание было смягчено до штрафа в размере 350 тысяч рублей. В пресс-службе суда пояснили, что при смягчении наказания был учтен период нахождения осужденного в лечебном учреждении, где в отношении него проводилась стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»