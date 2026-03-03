В Ливнах определились со льготами на детский отдых

Условия предоставления мер соцподдержки утвердила администрация города.

Власти Ливен утвердили порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей в сфере организации отдыха детей в каникулярное время. Документ принят в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, воспитания потребности в организации рационального и содержательного досуга, а также социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Мера поддержки предоставляется в виде оплаты стоимости или доли стоимости путевок в загородные лагеря Орловской области, а также оплаты путевок в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием на базе местных школ. Так, из средств бюджета города Ливны оплачивается 85 процентов стоимости путевки детям из льготных категорий. Детям, родители которых работают на предприятиях и организациях, за исключением муниципальных и государственных учреждений, а также в качестве индивидуальных предпринимателей, за счет бюджета оплатят 45 процентов стоимости путевки в загородные лагеря.

Списки детей для предоставления услуг по отдыху и оздоровлению формируются управлением общего образования администрации города. Родителям может быть отказано в оплате за счет средств бюджета в случае нарушения условий подачи заявления, а также в случае, если количество заявлений превысит сумму бюджетных ассигнований, выделенных в текущем году на мероприятия по организации оздоровительной кампании. Путевки для детей за счет средств бюджета города Ливны оплачиваются один раз в год.

«Во внеочередном порядке, но с учетом очередности подачи заявлений родителей (законных представителей) детей путевки предоставляются детям, не получавшим путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления, детские оздоровительные центры за счет средств бюджета города Ливны или бюджета Орловской области в течение 3 предыдущих лет», – говорится в документе.

В список льготников, которым бюджет поможет отдохнуть, в этом году в Ливнах попали: одаренные дети; дети, родители которых работают в муниципальных или государственных учреждениях; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети из многодетных семей; дети участников специальной военной операции; члены областных молодежных и детских общественных объединений; юноши, обучающиеся в 10 классах и проходящие ежегодные пятидневные сборы по основам военной службы.

Первоочередное предоставление путевок в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей, организованные на базе образовательных организаций города Ливны, положено: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям-инвалидам; одаренным детям; подросткам, склонным к совершению правонарушений; детям из неполных семей; детям из многодетных семей; детям родителей-инвалидов; детям из семей вынужденных переселенцев; детям ветеранов боевых действий; детям из малообеспеченных семей; детям ликвидаторов аварии на ЧАЭС; детям участников специальной военной операции, в том числе погибших.

ИА “Орелград”