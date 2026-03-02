В Орловской области осуждены глава района и его первый заместитель

Чиновники превысили полномочия при благоустройстве.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Подрядчик и субподрядчик поставили оборудование (детские игровые комплексы и спортивные сооружения) худшего качества и по завышенной цене, чем предусмотрено муниципальным контрактом. Чиновники не проверили объём и качество работ, но подписали акты приёмки. Ущерб бюджету — свыше 4 млн 700 тыс. рублей. Уголовное дело завели по материалам УФСБ и УМВД Орловской области.

Суд признал главу Дмитровского района и его первого заместителя виновными по п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщает СУ СК России по Орловской области. Глава района получил наказание в виде трех с половиной лет  лишения свободы условно, первый заместитель — три года лишения свободы условно.

Дело в отношении руководства подрядной организации и субподрядчика (по обвинению в мошенничестве) продолжает рассматриваться в суде.

Напомним, Дмитровский районный суд временно отстранил от замещаемой должности главу Дмитровского района Сергея Козина летом 2025 года.

