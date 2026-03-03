Бастрыкину пожаловались на опасный мост в Орловской области

Жертвой переправы стал водитель грузовика.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Орловской области Сергею Шолохову доложить о ходе расследования уголовного дела по ситуации в селе Козьминка.

Автомобильный насыпной мост через реку Кунач находится в аварийном состоянии. В августе прошлого года из‑за обрушения части опорной плиты опрокинулся грузовой автомобиль — водитель погиб. Супруга пострадавшего направляла обращения в инстанции, но они не дали результата, ремонт не начат.

Теперь смертельно опасный мост и права жителей села Козьминка на качественную транспортную инфраструктуру на контроле в центральном аппарате СК РФ, сообщает Информационный центр ведомства.

На фото состояние моста осенью 2025 года. Автор снимка утверждает, что до переправы нет никому дела. Привезли два КамАЗа щебня, растащили по бугру – “людям глаза прикрыли”.

“Мост в ужасном состоянии, нет ограждений, страшно по нему проезжать”, – комментирует местный житель.

ИА “Орелград”