Нарушения на 22 миллиона рублей выявили в Орловском округе

Окружная КСП представила отчет о своей деятельности в 2025 году.

Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа представила свой годовой отчет. Из него следует, что приоритетным направлением деятельности в 2025 году было проведение комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на обеспечение контроля целевого и эффективного использования бюджетных ресурсов. Также приоритет отдавался проблемным вопросам, в которых с наибольшей вероятностью могли быть выявлены нарушения.

«Необходимо отметить, в 2025 году деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена не только на выявление нарушений, но и на практическую помощь», – сказано в отчете. Всего в минувшем году было проведено 100 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем проверенных средств составил 1,042 миллиарда рублей. В результате было установлено нарушений на сумму 22,171 миллиона рублей.

Так, при проверке муниципальных бюджетных образовательных учреждений общая сумма выявленных нарушений составила 21,353 миллиона рублей. Но КСП подчеркивает, что это всего 3 процента от общего объема проверенных средств в учреждениях образования. Контрольными мероприятиями были охвачены: Становоколодезьская, Платоновская, Михайловская, Баклановская, Паньковская, Стрелецкая, Карповская и Путимецкая школы.

Нарушения, выявленные в территориальных управлениях администрации Орловского муниципального округа, потянули на 424,8 тысячи рублей, что составляет всего 0,28 процента от общего объема проверенных средств. В данном случае проверялись Образцовское, Большекуликовское, Платоновское и Неполодское территориальные управления. При проверке управления образования, физической культуры и спорта администрации Орловского муниципального округа сумма выявленных нарушений была оценена в 393,4 тысячи рублей, что составляет 1,1 процента от общего объема проверенных средств.

ИА “Орелград”