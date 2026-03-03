Орловская промышленность продолжает снижать показатели

Динамика промышленного производства в январе 2026 года вновь не порадовала.

Как сообщает Орелстат, в январе 2026 года индекс промышленного производства в орловской области составил 96,9 процента, то есть промышленность снизила показатели своей работы относительно уровня января 2025 года на 3,1 процента. Тем самым была продолжена тенденция минувшего года. Ранее Орелстат представил данные предварительного расчета индекса промышленного производства за 2025 год, который составил 96,3 процента к уровню 2024 года.

При этом в декабре 2025 года был зафиксирован рост на 0,4 процента относительно декабря предыдущего года. Увы, рост оказался кратковременным, поскольку в январе орловская промышленность вновь начала буксовать. Как пояснили статистики, снижение индекса отрицательными показателями в трех ключевых секторах: добывающем (96,2 процента), обрабатывающем (94,5 процента) и секторе водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (71,8 процента). И только энергетический сектор в январе продемонстрировал уверенный рост на 15,5 процента.

«В обрабатывающем секторе наблюдалась разнонаправленная динамика, – информирует Орелстат. – Максимальный рост отмечен в производстве мебели (139,3 процента), металлургической продукции (125,9 процента) и полиграфической деятельности (111,1 процента). Существенное падение объемов выпуска показали отрасли, производящие: текстильные изделия (60,5 процента), компьютеры, электронные и оптические изделия (60,6 процента), автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (62,3 процента), а также кожу и изделия из кожи (69,1 процента) и лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии (69,6 процента)».

Улучшили показатели своей работы производители резиновых и пластмассовых изделий (105,,7 процента), пищевых продуктов (105,4 процента), изделий из дерева и пробки (101,2 процента). На прошлогоднем уровне удержались организации, занимающиеся ремонтом и монтажом машин и оборудования. «Падение объемов производства в январе 2026 года к декабрю 2025 года (67,4 процента) связано с календарным фактором и завершением в конце года работ по контрактам, включая выпуск продукции с длительным производственным циклом», – пояснили также в Орелстате.

