Более 7000 орловцев запретили жилищные сделки без своего участия

Все больше жителей региона пользуются относительно новой опцией.

В Орловской области на сегодняшний день зарегистрировано уже свыше 7000 запретов на совершение сделок с недвижимостью без личного участия владельца недвижимого имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росреестра. В ведомстве уточнили, что запреты введены по заявлениям собственников орловской недвижимости. Они официально зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

«Действие запрета не ограничено какими-либо временными рамками, обновлять заявление не требуется, – уточнили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. – Ограничение действует до его отмены самим собственником недвижимости». В ведомстве добавили, что указанный запрет – это самый простой способ защитить себя от мошенничества при совершении сделок с недвижимостью. Особенно он актуален при продаже жилья на вторичном рынке.

Если подать соответствующее заявление в Росреестр, то документы, поданные без личного присутствия собственника, даже не будут рассматриваться. Подать заявление о запрете можно несколькими простыми способами, например, через МФЦ, в личном кабинете на сайте Росреестра или в личном кабинете на портале Госуслуг. Но надо понимать, что установить такой запрет можно только в отношении недвижимости, права на которую зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

«Если в ЕГРН сведения о правах отсутствуют, то есть право собственности не было зарегистрировано, то и установить запрет не получится. Поэтому во избежание рисков потери имущества в результате мошеннических действий очень важно своевременно регистрировать свое право собственности. Только зарегистрированное право является доказательством принадлежности имущества конкретному лицу», – комментирует и.о. руководителя орловского Управления Росреестра Элина Козлова.

ИА “Орелград”