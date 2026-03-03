Орловский закон о митингах изменят

Администрация губернатора больше не будет курировать данную сферу.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в статью 3 Закона «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». На рассмотрение в парламент его внес губернатор Андрей Клычков. Из пояснительной записки следует, что законопроект был подготовлен в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы Орловской области.

Дело в том, что в последнее время в стенах областной администрации произошли определенные структурные изменения. В том числе были изменены структура и штатное расписание администрации губернатора и правительства Орловской области. Между тем этот орган принимал уведомления от организаторов проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Обновленная версия закона наделяет данными полномочиями «орган исполнительной власти Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сферах региональной политики, развития местного самоуправления, взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

Таким органом в структуре областной администрации в настоящий момент выступает департамент внутренней политики и развития местного самоуправления. Проще говоря, уведомлять о проведении митингов и шествий надо будет департамент. Принятие данной поправки не повлечет за собой дополнительного выделения средств из областного бюджета. Однако придется вносить изменения в региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие полномочия администрации губернатора и указанного департамента.

Закон о шествиях был принят в Орловской области в 2016 году и вызвал активную дискуссию. Согласно ему проводить перечисленные выше публичные мероприятия на территории региона разрешено только в специально отведенных для этого местах, предельная норма заполняемости которых составляет один человек на один квадратный метр. Предельная численность граждан, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.

ИА “Орелград”