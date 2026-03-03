Дорожнику-взяточнику присудили штраф в размере 3,8 миллиона рублей

О приговоре сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Ведущий эксперт ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва‑Харьков Федерального дорожного агентства» в 2021–2022 годах получил от двух перевозчиков 495 тыс. руб. в виде взяток. За деньги он обеспечивал ускоренную выдачу специальных разрешений на транспортировку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размере). В качестве наказания судом назначен штраф в размере 3,8 млн руб.

Дело возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”