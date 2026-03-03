Для дома-памятника в центре Орла нашли арендатора

На электронный аукцион заявился лишь один участник.

Годовая арендная плата за дом №37а была установлена в размере 2 193 408 руб. 96 коп. В связи с отсутствием конкуренции таковой и осталась. ООО «ЦЕНТР 1» получило «Жилой дом» ХIХ века в аренду на пять лет.

В настоящий момент это уже административное здание. Площадь – 229,6 кв. м. Арендная плата включает в себя плату за пользование земельным участком, отмечено в ГИС “Торги”.

Арендатор не должен допускать ухудшения состояния объекта культурного наследия. Нельзя использовать здание под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, производства с вибрационным воздействием или неблагоприятными для здания температурно-влажностным режимом. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, указано в приказе управления по госохране.

По данным kartoteka.ru, ООО «ЦЕНТР 1» зарегистрировано в 2018 году. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Специализация – аренда и управление недвижимостью. Директор – Дёмичева Инга Валерьевна. Учредитель – Глухов Денис Валерьевич.

