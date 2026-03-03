Под Орлом осудили виновника пьяного ДТП

Мужчина сел за руль, не имея действующих водительских прав.

Верховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Судя по сообщению пресс-службы суда, ранее данный гражданин уже попадался пьяным за рулем. По постановлению мирового судьи за совершение административного правонарушения он был наказан штрафом в размере 60 тысяч рублей и временно лишен водительских прав. Но это, увы, не повлияло на его исправление.

Несмотря на это гражданин в сентябре 2025 года в вечернее время вновь сел за руль автомобиля «Лада-212140», причем в тот момент он был нетрезв. Пьяный водитель двигался по автодороге «Верховье – Стpокино – Каменка». Не справившись с управлением, он совершил дорожно-транспортное происшествие. Суд признал его виновным по части 1 статьи 264.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.

К слову, в 2025 году сотрудниками отделения Госавтоинспекции ОМВД по Верховскому району было выявлено 387 административных правонарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения. В том числе было пресечено 32 правонарушения, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. За повторное пьяное вождение было возбуждено 7 уголовных дел по статье 264.1. УК РФ. Расследования по ним завершены, все дела переданы на рассмотрение в суд.

К административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ в прошлом году на территории Верховского района было привлечено 54 человека. Речь идет о тех гражданах, у которых нет действующих водительских прав, но которые все равно сели за руль транспортных средств и попались на дороге полиции. Также в минувшем году в районе было пресечено одно правонарушение, связанное с проездом железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофора, и 38 правонарушений, связанных с нарушением правил тонировки транспортных средств.

ИА “Орелград”