Силовики задержали 49 человек по подозрению в противоправных действиях

Управление Росгвардии раскрыло ведомственную статистику.

В Орловской области за прошедший месяц сотрудники вневедомственной охраны 709 раз выезжали по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и жилых помещений. В результате они задержали 49 человек, подозреваемых в совершении противоправных действий.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, все задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. После проведенных проверок в отношении 45 задержанных были составлены протоколы об административном нарушении, в отношении оставшихся четырех были возбуждены уголовные дела.

«Вневедомственная охрана осуществляет охрану более 4000 объектов, мест проживания и хранения имущества граждан. Под физической охраной находится 12 объектов. Ежедневно на улицах города патрулируют более 30 групп задержания», – добавили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Ранее региональное Управление МВД России сообщило о снижении регистрируемой преступности в общественных местах. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 32,7 процента. Так, в январе 20206 года в структуре уличной преступности не было зарегистрировано убийств, разбоев, грабежей, хулиганств и фактов незаконного оборота наркотиков.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 16 лиц, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения», – сообщили в УМВД.

К слову, только за первый месяц текущего года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 992 административных правонарушения, в том числе 936, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Из них 100 правонарушений были квалифицированы по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 94 – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 85 – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

