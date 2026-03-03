Скорректирован порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Изменения вступают в силу с 1 марта 2026 года, уточняет Отделение СФР по Орловской области.

Если алименты между разведенными супругами не оформлены через суд, размер платежей для расчета доходов семьи теперь определяется не в долях от МРОТ (1/2, 1/3, 1/4), а в долях от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в целом по экономике Орловской области. Актуальное значение указанного показателя размещается на сайте Росстата.

Также стоит помнить, что с января 2026 года действует требование о минимальном доходе трудоспособных членов семьи — не менее 8 МРОТ (216 744 руб.) независимо от формы занятости. При оценке права на пособие также учитываются имущество (движимое и недвижимое) заявителя и членов его семьи, доходы в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах.

ИА “Орелград”