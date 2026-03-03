В Орле Россельхознадзор нашел подозрительный «шашлык из бараньих яблочек»

3.3.2026 | 11:08 Закон и порядок, Новости

Отсутствие ветдокументов – риск отравления и инфекций.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В феврале 2026 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело мониторинг 20 кафе и ресторанов Орла. Проверяли, есть ли электронные ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию.

Нарушения нашли в двух заведениях. Кафе «Мангал‑House» (ИП Карапетян Р.В., ул. Тургенева, 26) в меню на доставке шашлык и люля‑кебаб. При этом нет регистрации площадки в системе «Цербер» по реальному адресу, владельцу ранее уже объявляли предостережение. У кафе «Для Друзей» (Карачевское ш., 79, стр. К.А.) в меню присутствуют жаркое, плов с бараниной, «Шашлык из бараньих яблочек», люля‑кебаб. Однако тоже нет ветеринарных документов.

Риски для потребителей из‑за отсутствия необходимой экспертизы велики. Вероятны зоонозные инфекции (бруцеллез, сибирская язва). Не исключены отравления сальмонеллой, листерией, кишечной палочкой, токсинами и остатками ветпрепаратов.

Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушений ветзаконодательства. Работа по исполнению поручения министра сельского хозяйства продолжается, подчеркнули в Россельхознадзоре.

ИА “Орелград”


