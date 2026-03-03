Орел купил на миллион флаги с символами Жодино и Марибора

Они предназначены для установки в парках, скверах, на мостах и улицах города.

Поставщика искали с помощью электронного аукциона. Всего было подано 11 заявок на участие. Наиболее выгодное предложение сделало ООО «УНИВЕРСАЛРЕКЛАМАСЕРВИС» (г. Москва). Почти 2,5 тысячи единиц продукции купили за 0,977 млн рублей (при начальной цене контракта 2,1 млн рублей).

Предполагается, что изготовление ведут квалифицированные специалисты с использованием сертифицированного оборудования и необходимой материально‑технической базы. Флаги должны быть произведены в строгом соответствии с экологическими, санитарно‑эпидемиологическими, санитарно‑гигиеническими и противопожарными нормами РФ и т.д. Доставку исполнитель осуществляет самостоятельно в МКУ «ОМЗ Орла». Дата окончания исполнения контракта – 29 мая 2026, указано в ЕИС «Закупки».

Среди заказанных изображений представлены герб города Жодино (Беларусь), Волоколамска, Калужской области, Колпино, городской общины Марибор (Словения) и т.д.

ИА “Орелград”