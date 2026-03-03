Орловская область подыщет управленцев для аварийных домов

Новая норма пополнит региональное законодательство.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли проект внесения изменений в Закон «О регулировании отдельных жилищных отношений в Орловской области». Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, законопроект регулирует порядок принятия органом исполнительной власти решения об определении управляющей организации для аварийного многоквартирного дома, оставшегося без управления, на срок не более пяти лет либо до момента его расселения.

«Также законопроектом предусматривается компенсация расходов, понесенных управляющей организацией при исполнении такого договора, за счет средств областного бюджета», – добавили в пресс-службе Орловского облсовета. Проект внесения поправок был разработан на основании положений Федерального закона от 29 декабря 2025 года № 530-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Документом регулируются условия по управлению многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории Орловской области. В частности, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а собственниками не выбран способ управления (или принятое решение о выборе способа управления не было реализовано), управление таким домом может быть передано лицензированной управляющей организации.

Подбирать УК для указанных выше домов будет орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, который правительство региона определит позднее своим постановлением. Решения о передаче аварийных домов будут приниматься ради обеспечения безопасных условий проживания граждан в таком жилищном фонде. Чиновникам разрешат выбирать только те УК, сведения о которых включены в реестр лицензий Орловской области. Добавим, что принятие законопроекта может потребовать выделения дополнительных средств из областного бюджета, поскольку казна будет помогать рублем тем УК, которые примут в управление аварийные, а значит крайне нерентабельные в обслуживании многоквартирные дома.

ИА “Орелград”