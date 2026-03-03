В сфере охраны здоровья орловцев произошли изменения

3.3.2026 | 18:28 Медицина, Новости

Регион получил дополнительные полномочия по организации медцентров.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в статьи 8 и 20  Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Поправки призваны синхронизировать региональную нормативно-правовую базу в данной сфере с федеральным законодательством. В частности, с 1 апреля 2026 года вступит в силу обновленный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Внесенные в него изменения закрепляют правовой статус национальных медицинских исследовательских центров. А вопросы организации таких центров обновленный федеральный закон относит к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. В Орловской области таким органом является департамент здравоохранения.

Чтобы федеральный закон заработал в регионе, полномочия департамента надо было прописать в областном законодательстве. Словом, поправка открывает путь к потенциальному созданию в регионе  национальных медицинских исследовательских центров, подведомственных департаменту здравоохранения, который получает соответствующее  полномочие.

Кроме того, меняется порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов, входящих в составы сборных команд региона. В данную норму вносится дополнение, согласно которому указанный выше порядок с 30 марта 2026 года будет утверждаться в соответствии с методическими указаниями соответствующего федерального органа исполнительной власти. То есть в данной сфере вводится определенная централизация – регион должен будет согласовывать принятие своего порядка с федеральным центром.

ИА “Орелград”


