Траты по картам жителя выросли на 40%

Они объединяют региональные и федеральные сервисы в одном банковском продукте.

ВТБ зафиксировал заметный рост активности держателей карт жителя: объем трат по ним в 2025 году превысил 41 млрд рублей, что на 40 % больше показателя 2024.

Всего за 2025 выпущено свыше 150 тысяч новых карт жителя. Общее число выданных карт превысило 900 тысяч. Пользователи совершили около 70 млн оплат (+20 %). Примечательно, что пик расходов пришелся на декабрь — 3,9 млрд рублей, рекордное число транзакций зафиксировано в мае — свыше 6,2 млн.

Карта жителя — совместный проект региональных правительств, банков и платежной системы «Мир». Она объединяет банковские функции с полезными сервисами: от оплаты проезда до получения льгот на культурные мероприятия.

Напомним, карта жителя Орловской области стала доступна в 2021 году. Имеет яркий дизайн: изображено место слияния Оки и Орлика. Первой социальной функцией стало пополнение льготного проездного билета без посещения МФЦ. Планировалась, что по карте жителя в Орловской области будут выдаваться льготные лекарства и препараты, на нее будет перечисляться компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг.

ИА “Орелград”