Под Мценском позаботятся об укрытиях для населения

Новые правила содержания объектов гражданской обороны приняты во Мценском районе.

Положение о создании, сохранении и рациональном использовании защитных сооружений и других объектов гражданской обороны утвердила администрация Мценского района. Документом предусмотрено создание фонда таких объектов. Согласно документу, оно осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем реконструкции и капитального ремонта уже существующих объектов либо путем приспособления зданий и «сооружений подземного пространства» для укрытия населения. Потребность в ЗС ГО определяется администрацией Мценского района по согласованию с Главным Управлением МЧС России по Орловской области.

Сохранению подлежат все ЗС ГО и другие объекты ГО, расположенные на территории Мценского района и эксплуатирующиеся в режиме повседневной деятельности, в военное время и при угрозе и возникновении ЧС. При эксплуатации должны выполняться все требования, обеспечивающие постоянную готовность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в чрезвычайных ситуациях.

При эксплуатации ЗС ГО и других объектов ГО в мирное время местные власти запретили: перепланировку помещений; устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции; демонтаж оборудования; применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений; загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и других объектов ГО и аварийных выходов; оштукатуривание потолков и стен помещений; облицовка стен керамической плиткой.

Также под запрет попало окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специализированного оборудования. Не допускается эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

Отдельно прописан вопрос о финансировании. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО и других объектов ГО, находящихся в муниципальной собственности района, является расходным обязательством бюджета Мценского района. А если объекты принадлежат каким-либо организациям, независимо от их форм собственности, то все вопросы финансирования ложатся на их собственные бюджеты.

