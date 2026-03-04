Две серийные воровки угодили под суд в Ливнах

4.3.2026 | 17:50 Криминал, Новости

Женщина обкрадывали сетевые магазины.

Фото Администрации Болховского района

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, фигурантками которого стали две местные жительницы. Их обвиняли в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«В июле-августе 2025 года две жительницы города Ливны совершили четыре кражи продуктов и бытовой химии в магазине «Пятерочка», – сообщила пресс-служба суда. – Факты хищения были установлены в результате просмотра видеозаписей с камер наблюдений магазина. На видеозаписях зафиксировано, что подсудимые складывают товары в корзину, из которой перекладывают их в сумку, однако на кассе эти товары ими не оплачиваются».

По оценкам следствия, с которыми согласился суд, подсудимые похитили товаров на общую сумму более 19 тысяч рублей. Однако с этим категорически не согласились фигурантки. Свою вину они так и не признали. По их версии, не было случая, чтобы они не оплатили товары в «Пятерочке». Однако записи камер видеонаблюдения решили исход процесса не в пользу «покупательниц». Изучив представленные доказательства, суд счел их вину полностью доказанной. Каждая из них получила наказание в виде 400 часов обязательных работ, но обе могут обжаловать обвинительный приговор в апелляционной инстанции.

В пресс-службе суда подчеркнули, что при назначении наказания было учтено отсутствие отягчающих вину обстоятельств и наличие обстоятельств, смягчающих наказание. Так, суд учел явку с повинной – дело в том, что подсудимые отрицали свою вину в рамках судебного процесса. А на первой стадии, когда они только давали объяснения, обе женщины  «подробно изложили обстоятельства совершения краж». Кстати, одна из них воспитывает малолетнего ребенка, что тоже было учтено при назначении наказания.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU