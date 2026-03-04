Две серийные воровки угодили под суд в Ливнах

Женщина обкрадывали сетевые магазины.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, фигурантками которого стали две местные жительницы. Их обвиняли в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«В июле-августе 2025 года две жительницы города Ливны совершили четыре кражи продуктов и бытовой химии в магазине «Пятерочка», – сообщила пресс-служба суда. – Факты хищения были установлены в результате просмотра видеозаписей с камер наблюдений магазина. На видеозаписях зафиксировано, что подсудимые складывают товары в корзину, из которой перекладывают их в сумку, однако на кассе эти товары ими не оплачиваются».

По оценкам следствия, с которыми согласился суд, подсудимые похитили товаров на общую сумму более 19 тысяч рублей. Однако с этим категорически не согласились фигурантки. Свою вину они так и не признали. По их версии, не было случая, чтобы они не оплатили товары в «Пятерочке». Однако записи камер видеонаблюдения решили исход процесса не в пользу «покупательниц». Изучив представленные доказательства, суд счел их вину полностью доказанной. Каждая из них получила наказание в виде 400 часов обязательных работ, но обе могут обжаловать обвинительный приговор в апелляционной инстанции.

В пресс-службе суда подчеркнули, что при назначении наказания было учтено отсутствие отягчающих вину обстоятельств и наличие обстоятельств, смягчающих наказание. Так, суд учел явку с повинной – дело в том, что подсудимые отрицали свою вину в рамках судебного процесса. А на первой стадии, когда они только давали объяснения, обе женщины «подробно изложили обстоятельства совершения краж». Кстати, одна из них воспитывает малолетнего ребенка, что тоже было учтено при назначении наказания.

ИА “Орелград”