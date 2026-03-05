Орловец отсудил компенсацию морального вреда за несостоявшийся ремонт авто

Ответственность легла на АО «Т‑Страхование».

В сентябре 2025 года произошло ДТП, автомобиль мужчины получил повреждения. Страховщик осмотрел транспортное средство. АО «Т‑Страхование» выплатило возмещение в размере 37 600 руб. Однако клиент потребовал организовать восстановительный ремонт и вернул выплаченную сумму. Позже вернул дополнительную выплату и повторно запросил направление в СТО.

Страховщик настаивал, что в регионе нет станции, с которой заключен договор. Поэтому денежная выплата – единственный возможный вариант. Владелец машины сам нашел СТО, где готовы были взяться за восстановление машины. Снова обратился в страховую с просьбой выдать направление, а также выплатить неустойку, возместить убытки, компенсировать моральный вред. Ответ на претензию не поступил. Последовал иск в суд.

Правовых оснований для принятия положительного решения оказалось несколько. Это закон об ОСАГО (№ 40‑ФЗ). Подразумевается обязанность страховщика организовать ремонт или выплатить возмещение, возможны неустойка за просрочку (п. 21 ст. 12), а также наложение штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований (п. 3 ст. 16.1). По ГК РФ гражданин имеет право на возмещение убытков, а “Закон о защите прав потребителей” предполагает компенсацию морального вреда.

Кромской районный суд удовлетворил иск полностью. Постановил выдать направление на ремонт автомобиля истца в ООО «БН‑Моторс» и оплатить его. Взыскать с АО «Т‑Страхование» неустойку в размере 88 020 рублей 80 копеек за период до 11.02.2026 до фактической выдачи направления (максимум — 311 979,20 руб.), компенсацию морального вреда — 40 000 руб., штраф (50 % от страхового возмещения) — 39 295 руб., убытки (расходы на дефектовку, колпаки, запчасти и пр.) — 11 373 руб., судебные расходы — 35 650 руб.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”