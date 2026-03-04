Жителей Орла призвали создать фотолетопись города

Стартует проект «ФОТОЛАБ Истории».

Орловское краеведческое общество объявило о старте приема заявок на участие в уникальном образовательно-творческом проекте «ФОТОЛАБ Истории», поддержанном Президентским фондом культурных инициатив. Как пояснили организаторы, данный проект призван объединить опытных фотографов и простых любителей, чтобы совместно создать визуальный подарок к юбилею Орла в 2026 году.

«ФОТОЛАБ Истории» — это возможность взглянуть на знакомые улицы, исторические здания и лица земляков через призму объектива, продолжив традиции одного из первых фотолетописцев города — И.Г. Вареника, – сообщили в Орловском краеведческом музее, также участвующем в реализации уникального проекта. – Участников ждет насыщенная программа, которая позволит не только повысить свое мастерство, но и глубже изучить историю и культурное наследие малой родины».

Для участия в проекте приглашаются жители города Орла в возрасте 16 лет и старше. Уровень подготовки значения не имеет, но увлеченность фотографией является обязательным условием. Попасть в проект сможет не каждый – потенциальных участников ожидает конкурсный отбор. И только 15 человек по итогам отбора будут включены в творческую команду и пройдут полный цикл создания фотопроекта.

В его рамках пройдет серия мастер-классов и лекций от известных орловских фотографов, будет организована специальная экскурсия по городу и основной экспозиции Орловского краеведческого музея «для поиска вдохновения и сюжетов». Предусмотрен фотопленэр (совместные выезды и прогулки по историческим местам города для съемки архитектуры, городских пейзажей и портретов жителей) и итоговая выставка (лучшие работы, отобранные наставниками, будут представлены на профессиональной фотовыставке).

«Экспозиции разместятся на открытых городских пространствах, в стенах Орловского краеведческого музея и в онлайн-формате на сайте музея», – добавили организаторы. Для участия в конкурсном отборе необходимо до 12 апреля 2026 года заполнить регистрационную форму, которую можно найти на сайте краеведческого музея. Добавим, что проект реализуется Орловским краеведческим обществом при поддержке департамента культуры Орловской области.

