«МонтажСтрою» разрешили поставить гаражи за краеведческим музеем в Ливнах

4.3.2026 | 8:03 Новости, Строительство

Вопрос рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке Орловской области.

В конце февраля эксперты изучили результаты общественных обсуждений по вопросу возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» участка с кадастровым номером 57:26:0010220:2657. Он относится к улице Максима Горького, имеет площадь 280 кв. м, находится в частной собственности. Цель корректировки, запрашиваемой ООО «МонтажСтрой» – размещения гаражей.

Комиссии были предоставлены протокол и заключение. Эксперты приняли к сведению мнение горожан. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области рекомендовано предоставить разрешение.

Указанный участок находится между Краеведческим музеем и ЖК по ул. Максима Горького.

