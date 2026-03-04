Жителей Орловской области обязали проявлять полное самообладание

Также в преддверии половодья необходимо держать наготове документы и запас еды.

В Орловской области активно готовятся к весеннему половодью — естественному явлению, при котором уровень воды в водоемах существенно и надолго поднимается, нередко выходя за пределы русел. Цель принимаемых мер — обеспечить безопасный пропуск воды и свести к минимуму возможный ущерб.

Смотры готовности экстренных служб уже прошли в муниципальных образованиях, подверженных риску подтопления, включая: города Орел, Мценск, Ливны; Орловский округ; Мценский, Ливенский, Кромской, Новосильский, Залегощенский и Малоархангельский районы. Также ведется подготовка сил и средств к оперативному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.

Особую опасность в период половодья представляет лед на водоемах. Весной под воздействием солнца он становится пористым, рыхлым и непрочным — выход на него крайне рискован и может привести к происшествиям. Жителям прибрежных территорий нужно быть особенно бдительными: половодье несет прямую угрозу жизни и имуществу.

До начала половодья администрация города Ливны рекомендует перенести ценные и крупногабаритные вещи на чердаки или в иные безопасные места. Стоит извлечь из погребов запасы продуктов, убрать со дворов предметы, которые может унести поток воды. Нужно обеспечить наличие лестницы — она пригодится для подъема на чердак/крышу или в качестве переправы к спасательному средству. Заранее следует определить место для домашних животных — оставлять их в зоне подтопления недопустимо. По возможности временно можно переехать к родственникам или знакомым за пределы зоны прогнозируемого затопления.

Необходимо держать наготове сумку с документами, ценностями и предметами первой необходимости; трехдневный запас продуктов в герметичной упаковке; теплые вещи и средства гигиены; аптечку, фонарик с запасными батарейками, свечи.

«Оказавшись в районе затопления, каждый житель обязан проявлять полное самообладание и помнить о том, что помощь будет обязательно оказана», – указано в публикации администрации.

Главное управление МЧС России по Орловской области совместно с органами власти и местного самоуправления реализует комплекс профилактических мероприятий:

анализирует риски подтоплений и уточняет потенциально опасные зоны;

разрабатывает планы эвакуации и обеспечения базовых нужд населения при ЧС;

планирует альтернативные маршруты транспорта на случай затопления низководных мостов;

организует временные спасательные посты и усиливает присутствие пожарно‑спасательных подразделений в уязвимых населенных пунктах;

ведет информирование граждан и оперативных служб о текущей обстановке и необходимых действиях.

ИА “Орелград”