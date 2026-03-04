Подрядчику пришлось судиться за построенный ФАП

В Орловской области компания не получила положенных денег в установленный срок.

Арбитражный суд региона рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Малоярославецкая производственная компания – Сталь» из Калужской области к Шаблыкинской центральной районной больнице о взыскании денег за выполненный контракт. Больница оказалась в неприятной ситуации: отвечать в суде по иску пришлось ей, хотя ее вины по большом счету в произошедшем нет.

Спор зашел о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Молодовое. По делу судом было установлено, что стороны заключили в июне 2025 года контракт на поставку, разгрузку, сборку, установку, выполнения работ по монтажу и вводу в эксплуатацию быстровозводимых модульных конструкций объектов первичного звена здравоохранения. Цена контракта составила 5,767 миллиона рублей. Заказчик взял на себя обязательства оплатить поставку и монтаж ФАПа в течение семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Истец в суде утверждал, что исполнил условия контракта, подтвердив данное заявление актом приема-передачи фельдшерско-акушерского пункта от 31 октября 2025 года. Официально приемка прошла 5 ноября 2025 года, акты были подписаны без разногласий и замечаний. Но денег подрядчик не получил, а его претензия в адрес больницы была оставлена без удовлетворения. В судебное заседание представитель больницы не явился. В письменном отзыве ответчик не оспаривал сумму долга, ссылаясь на недостаточное бюджетное финансирование, и просил снизить в 10 раз размер заявленной подрядчиком пени.

Однако суд требования удовлетворил в полном объеме. Он обязал Шаблыкинскую ЦРБ выплатить подрядчику сумму основного долга в размере 5,767 миллиона рублей, пени в размере 111 тысяч рублей и штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, больнице, как проигравшей стороне, придется оплатить государственную пошлину, а это еще 201,3 тысячи рублей. К тому же пени будут начисляться за каждый последующий день просрочки, по день фактической оплаты задолженности.

Ранее заместитель губернатора по социальной политике Алексей Берестов в телеинтервью заявил, что в прошлом году во взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ в Орловской области появилось 19 быстровозводимых модульных конструкций – 18 ФАПов и одна амбулатория. В планах на 2026 год – возведение 29 таких конструкций, в том числе пяти новых амбулаторий и 24 фельдшерско-акушерских пунктов.

ИА “Орелград”