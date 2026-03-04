Недоучившегося педиатра оштрафовали на 400 тысяч

С иском в суд обратился Орловский государственный университет.

В июне 2019 года департамент здравоохранения Орловской области и молодой человек заключили договор целевого обучения. Предполагалось трудоустройство в БУЗ ОО «Мценская ЦРБ». В сентябре гражданин был зачислен на 1‑й курс по специальности «Педиатрия» в ОГУ им. И.С. Тургенева в рамках квоты. В 2021 году молодой человек ушел в академический отпуск. В мае 2023 отчислен по собственной инициативе с 3‑го курса. Вуз направил бывшему студенту требование об уплате штрафа, оно исполнено не было. Последовал иск в суд.

Федеральный закон «Об образовании» (№ 273‑ФЗ) подразумевает обязанность возместить расходы бюджета при неисполнении обязательств по целевому обучению. Существенные условия заключенного договора – освоение программы и отработка не менее трех лет в ЦРБ. При отчислении договор расторгается, а гражданин несет ответственность. Размер штрафа рассчитывается пропорционально периоду фактического обучения и выплачивается вузу.

Мценский районный суд удовлетворил иск ОГУ полностью. Фактический период обучения (за вычетом академического отпуска) составил 1010 дней. Сумма штрафа превысила 407 тысяч рублей. Бывший студент в рассмотрении дела участия не принимал, возражения не предоставил.

ИА “Орелград”