Орловец стал заместителем Председателя Верховного Суда РФ

На пост согласован отец прокурора Орловской области.

Сенатор Василий Иконников сообщил, что по представлению президента России Совет Федерации назначен на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ — председателя Судебной коллегии по уголовным делам — Тимошин Николай Викторович.

Голосование по его кандидатуре прошло тайно и завершилось единогласно, подчеркнул в публикации в соцсетях сенатор.

Николай Тимошин — уроженец Хотынецкого района Орловской области. С 2014 года он является членом Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Алексей Николаевич Тимошин назначен прокурором Орловской области в феврале 2022 года.

ИА “Орелград”