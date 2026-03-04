Поведение «трудных подростков» обсудили в Ливнах

В мэрии призвали к совершенствованию профилактики правонарушений среди подростков.

Пресс-служба администрации города Ливны представила краткий отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В заседании приняли участие руководители образовательных учреждений и «представители организаций, осуществляющих деятельность по предупреждению правонарушений в городе». Они обсудили вопросы организации занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете, в период свободного от учебы времени.

«Председатель комиссии Юрий Преображенский представил статистику правонарушений несовершеннолетних и в отношении них за 2025 год и два месяца 2026 года, – сообщили в мэрии. – Социальный педагог школы №11 Светлана Дорогавцева рассказала о мерах, принимаемых в образовательном учреждении для предотвращения подростковой преступности и девиантного поведения учащихся».

По итогам встречи было принято решение о проведении мероприятий «по дальнейшему совершенствованию профилактики правонарушений среди подростков, включая повышение уровня взаимодействия образовательных учреждений и социальных служб, усиление контроля над досуговыми занятиями школьников и привлечение общественных организаций к работе с детьми группы риска».

По данным МО МВД России «Ливенский», в минувшем году сотрудники отдела провели целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По состоянию на 1 января 2026 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состояло 18 несовершеннолетних жителей города.

В 2025 году в Ливнах подростки совершили три преступления. Кроме того, в рамках профилактической работы сотрудниками ОПДН на территории города было выявлено 144 административных правонарушения по статьям КоАП РФ, относящихся к компетенции данного отдела. «В целях пропаганды правовых знаний сотрудниками ОПДН было проведено 128 выступлений перед подростками и взрослыми лицами», – следует из информации МО МВД России «Ливенский».

ИА “Орелград”