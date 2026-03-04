Налоговые подразделения во Мценске и Верховье закроют

Они прекратят свою работу уже с 1 апреля 2026 года, сообщили в УФНС России по Орловской области.

В ведомстве это объяснили реорганизацией структуры. Прием налогоплательщиков продолжится в Орле (Московское шоссе, д.119) и Ливнах (улица Победы, д. 1«Б»). Во многом реорганизация связана со стремительной цифровизацией, которая облегчает, упрощает и ускоряет взаимодействие налоговиков с налогоплательщиками.

С другой стороны развитие онлайн-сервисов налоговой службы и постоянное расширение числа услуг ФНС России, оказываемых в отделениях МФЦ, фактически поднимают вопрос о физическом сокращении некоторых структур. Впрочем, подобные процессы наблюдаются во многих сферах. В УФНС заверили, что реорганизация не окажет негативного воздействия на клиентов налоговой службы. Как и прежде, они будут получать услуги налоговой службы в полном объеме.

«На сайте ФНС России представлена линейка из более чем 70 сервисов, которые ориентированы на жизненные ситуации и развиваются в соответствии с потребностями налогоплательщиков, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Благодаря сервисной составляющей, взаимодействие с налоговой службой становится быстрым, комфортным и доверительным».

В качестве яркого примера налоговики приводят тот факт, что уже более 369 тысяч орловцев завели на сайте ФНС свои личные кабинеты физического лица. Таким сервисом в настоящий момент пользуются 45,2 процента от общей численности простых жителей региона, состоящих на налоговом учете. Свои личные кабинеты на сайте налоговой службы завели 19 306 орловских индивидуальных предпринимателей, или 97,7 процента от их общего количества, и 9401 организаций, или 88,7 процента от их числа.

«Кроме того, задать свой вопрос налоговому инспектору и получить наиболее популярные государственные услуги налогоплательщики могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг, – говорят в областной налоговой службе. – Обратиться за услугами ФНС России лично граждане и представители бизнеса также могут в многофункциональные центры региона, в которых число налоговых услуг в ближайшее время вырастет до 35».

Напомнили в службе и о работе выездных мобильных офисов, а также вебинарах и семинарах, которые регулярно проводятся налоговиками для налогоплательщиков. Например, в конце февраля выездной мобильный офис работал в поселке Кромы. Налоговики рассказали посетителям о текущей декларационной кампании и о тех льготах, которые положены гражданам при налогообложении их имущества. Активно информируют налоговики граждан и о новом порядке взыскания задолженности. Напомним, теперь он возможен и во внесудебном формате.

ИА “Орелград”