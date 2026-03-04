Соколов пожелал Маркиной успешной работы на благо российского избирательного права

В обновленный состав ЦИК вошла представительница Орловской области.

Сенатор Вадим Соколов сообщил, что в повестке дня 4 марта кадровое обновление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Истекают полномочия действующего состава ЦИК, поэтому началось рассмотрение кандидатур, предложенных законодательными органами и высшими должностными лицами субъектов РФ.

В список для наделения полномочиями включены действующие члены Комиссии. Вадим Соколов отметил, что каждый из этих специалистов проявил себя как высокопрофессиональный эксперт, а их переназначение будет способствовать стабильности и преемственности в работе ЦИК.Особо сенатор выделил Людмилу Леонидовну Маркину — землячку, чей трудовой путь назвал ярким примером служения закону и избирательной системе.

«Уверен, что богатый опыт, накопленный Людмилой Леонидовной как в регионе, так и в федеральном центре, будет и впредь востребован для развития избирательной системы страны, – написал сенатор в соцсетях. – От всей души желаю Людмиле Леонидовне и всем кандидатам успешной работы на благо российского избирательного права!».

Напомним, в 2009–2011 годах Людмила Маркина являлась главным специалистом отдела правовой информатизации и правового взаимодействия с органами местного самоуправления правового управления в аппарате губернатора и правительстве Орловской области. С 2011 по 2013 – секретарь Избирательной комиссии Орловской области. Далее заняла пост зампредседателя избиркома. В 2014–2021 годах – председатель Избирательной комиссии Орловской области. 17 февраля 2021 года назначена членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

ИА “Орелград”