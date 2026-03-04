Расчет аренды земли изменился в Орловской области

Теперь он производится на основании кадастровой стоимости.

О вступивших в силу изменениях законодательства рассказало Управление Росреестра по Орловской области. В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года введен единый порядок расчета арендной платы за государственные и муниципальные земли, установленный Федеральным законом № 321-ФЗ. Теперь размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется на основании его кадастровой стоимости.

«Новый порядок расчета размера арендной платы будет применяться к договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенным после 1 января 2026 года. В отношении ранее заключенных договоров прежний порядок расчетов сохраняется до окончания срока его действия, перерасчета по кадастровой стоимости не требуется», – уточнили в региональном Управлении Росреестра.

В ведомстве добавили, что закон предусматривает определенные исключения. Таковые сделаны, например, для земель, предоставляемых на аукционах – там сумма аренды определяется в ходе торгов. Кроме того, исключение сделано для участков, на которых расположены те объекты культурного наследия, которые местные власти сдают в аренду на льготных условиях – за 1 рубль в год. Аналогичная цена аренды такой земли сохранена.

К слову, на территории Орловской области на рынке кадастровых и землеустроительных работ в 2025 году кадастровую деятельность 66 вели 43 организации и 23 индивидуальных предпринимателя. По состоянию на 1 января 2026 года на указанном рынке продолжают вести свою деятельность организации, доля Орловской области или муниципального образования в которых превышает 50 процентов: это бюджетное учреждение Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и филиал ППК «Роскадастр» по Орловской области.

По информации регионального Управления Росреестра, в 2025 году было принято более 242 тысяч решений об осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации прав и об отказе в этом. Речь идет о решениях, связанных с подготовленными кадастровыми инженерами межевыми планами, техническими планами, актами обследования, картами-планами территорий.

