В Орле приостановили закупку газа для “Автотранспортного предприятия”

4.3.2026 | 14:54 Закон и порядок, Новости

Уведомление об этом организатору закупки направило УФАС.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрит жалобу индивидуального предпринимателя на действия ООО «Автотранспортное предприятие». Спор касается процедуры оценки заявок участников закупки, организованной в электронной форме в виде запроса предложений. По условиям, ее участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Речь идет о  тендере на поставку сжиженного углеводородного газа (СУГ), извещение о котором было размещено на электронной торговой площадке РТС-тендер. Начальная цена контракта установлена в размере 2,115 миллиона рублей. Из жалобы ИП следует, что при проведении закупки, а именно на этапе оценки и сопоставлении заявок, «установленные  заказчиком требования к оценке заявок не применялись в равной степени ко всем участникам».

Предприниматель считает, что закупочная комиссия некорректно подсчитала баллы по показателю «Квалификация участника закупки», чем, по мнению жалобщика, не было обеспечено соблюдение требований  статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». «Заказчиком был проигнорирован и не оценен представленный ИП договор с документами об исполнении на сумму 106 464 189, 52 рублей, что привело к неверной оценке заявок участников и  нарушению прав и законных интересов заявителя», – отмечено в жалобе.

Так это или нет, предстоит оценить антимонопольной службе. Поскольку жалоба подана в соответствии с требованиями  Федерального закона  «О защите конкуренции», Орловское УФАС России признало представленные ИП материалы достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Заинтересованным сторонам уже направлены соответствующие уведомления. Кроме того, автотранспортному предприятию установлено обязательное для исполнения требование о приостановлении процедуры определения поставщика.

ИА “Орелград”


