В Орле приостановили закупку газа для “Автотранспортного предприятия”

Уведомление об этом организатору закупки направило УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрит жалобу индивидуального предпринимателя на действия ООО «Автотранспортное предприятие». Спор касается процедуры оценки заявок участников закупки, организованной в электронной форме в виде запроса предложений. По условиям, ее участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Речь идет о тендере на поставку сжиженного углеводородного газа (СУГ), извещение о котором было размещено на электронной торговой площадке РТС-тендер. Начальная цена контракта установлена в размере 2,115 миллиона рублей. Из жалобы ИП следует, что при проведении закупки, а именно на этапе оценки и сопоставлении заявок, «установленные заказчиком требования к оценке заявок не применялись в равной степени ко всем участникам».

Предприниматель считает, что закупочная комиссия некорректно подсчитала баллы по показателю «Квалификация участника закупки», чем, по мнению жалобщика, не было обеспечено соблюдение требований статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». «Заказчиком был проигнорирован и не оценен представленный ИП договор с документами об исполнении на сумму 106 464 189, 52 рублей, что привело к неверной оценке заявок участников и нарушению прав и законных интересов заявителя», – отмечено в жалобе.

Так это или нет, предстоит оценить антимонопольной службе. Поскольку жалоба подана в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции», Орловское УФАС России признало представленные ИП материалы достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Заинтересованным сторонам уже направлены соответствующие уведомления. Кроме того, автотранспортному предприятию установлено обязательное для исполнения требование о приостановлении процедуры определения поставщика.

