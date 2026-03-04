ВТБ узнал, в каких регионах активнее всего пользуются Пушкинской картой

Проанализировав активность пользователей Пушкинской карты по всей стране, ВТБ определил регионы, где программа пользуется наибольшей популярностью.

Лидером стала Мордовия, также в топе – Кемеровская область и Северная Осетия. В этих регионах более 50% держателей Пушкинских карт активно совершают покупки в рамках программы. Самой популярной категорией у держателей карты традиционно остается кино, на втором месте – театр.

На сегодняшний день ВТБ, который с начала этого года стал оператором программы, выпустил почти 6 млн Пушкинских карт. Те, кто пока не оформил карту, могут оформить ее в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.

«Не секрет, что программа «Пушкинская карта» особенно популярна среди молодежи в регионах: они пользуются всеми преимуществами карты для походов в кино, театры и музеи. Мы видим, что ребята из всех регионов России активно оформляют карты и используют их для покупок билетов на тысячи культурных мероприятий, которые становятся ближе и доступнее благодаря программе», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

«Рост числа показателей по оформлению Пушкинской карты и большой интерес молодых людей говорит о том, что переход программы в ВТБ прошел успешно. Лидирующим регионом по переоформлению карт стала Чувашская республика, где более 66% молодых людей в возрасте 14-22 лет уже оформили Пушкинские карты в новом банке-операторе. За ней следуют Тамбовская область и Оренбургская область. Наша молодежь показывает высокую вовлеченность: ребята активно ходят на мероприятия сами и со своими друзьями, открывая для себя новые грани культуры. Для нас это главный показатель успеха», – рассказала Жанна Алексеева, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации.

Ежегодно к программе «Пушкинская карта» присоединяются все больше организаций культуры из разных регионов России. Сегодня в ней участвуют более 12 тыс. организаций культуры из всех регионов России. Число доступных на сегодняшний день мероприятий уже превышает 55 тыс. по всей стране. С полным списком можно ознакомиться на портале «Культура.РФ» и мобильном приложении «Госуслуги Культура».

«Пушкинская карта» – совместная программа Минкультуры, Минцифры и ВТБ. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов).

ИА “Орелград”